Incidente sul lavoro in un cantiere edile a Grado: 32enne all'ospedale

GRADO - Un incidente sul lavoro si è verificato oggi intorno alle 11 del mattino in un cantiere edile a Grado. Ferito un 32enne, che è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Monfalcone in ambulanza. Non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della stazione di Grado e il personale Asugi. Solo l'ultimo di una serie di incidenti sul lavoro che si stanno verificando nelle ultime settimane nell'Isontino.