Ancora un incidente sul lavoro, grave un operaio di 54 anni

TRIESTE - Un operaio di 54 anni è stato trasportato in gravi condizioni dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 15 luglio in zona industriale. La chiamata al numero unico per le emergenze è partita poco prima delle 14. Sul posto, in via Caboto 20, sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. L'uomo ha subito un violento trauma cranico e, prima del trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, è stato intubato. Le sue condizioni sono gravi. La notizia è in aggiornamento