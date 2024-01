Grave incidente in cantiere navale a Monfalcone: 23enne schiacciato da un’impalcatura

AGGIORNAMENTO (ORE 15:00): L'operaio coinvolto nell'incidente è in rianimazione a Cattinara. Ha riportato diverse fratture ad alcune vertebre e al torace ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non risultano altri feriti dalle ricerche dei vigili del fuoco. I sindacati hanno proclamato uno sciopero istantaneo.

MONFALCONE - Crolla un’impalcatura e un giovane operaio rimane schiacciato: un grave incidente sul lavoro avvenuto nell’area dei cantieri navali di Fincantieri a Monfalcone intorno alle 8:30 del mattino. Si tratta di un ragazzo di 23 anni di origine bengalese, che è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale di Cattinara in codice rosso. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa mezz’ora e hanno estrinsecato l’operaio dal groviglio di lamiere con l’ausilio dell’autogru. Il personale sanitario, inviato dalla centrale operativa Sores con l'ambulanza da Monfalcone e l'automedica da Gradisca d'Isonzo, ha stabilizzato e intubato il 23enne sul posto. Ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico e le sue condizioni sono gravi. Anche i sommozzatori dei vigili del fuoco sono all’opera per escludere il coinvolgimento di altre persone e analoghe ricerche stanno avvenendo anche a terra. L'area dell’incidente, su disposizione della magistratura, verrà messa sotto sequestro per stabilire le cause dell'incidente. Sul posto anche la polizia di stato. La sindaca di Monfalcone Anna Cisint ha così dichiarato in un post su Facebook: "Vado in cantiere, pare che la situazione sia molto grave".