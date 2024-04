Tragedia a Gradisca: motociclista muore in autostrada

GRADISCA D'ISONZO - Incidente mortale in moto lungo l'A34 nel Comune di Gradisca d'Isonzo: è successo intorno alle 23:30 di ieri sera, mercoledì 17 aprile, in direzione Villesse. Intervenuto il 118 con ambulanza e automedica per soccorrere il motociclista, ma senza esito. Sul posto anche il personale di Autostrade Alto Adriatico, i vigili del fuoco di Gorizia e la polizia autostradale. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità. Non sono ancora note le generalità della persona. Notizia in aggiornamento.