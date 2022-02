Incidente mortale sul RA13, chiesta la convalida dell'arresto

La procura di Trieste ha presentato al gip la richiesta di convalida dell'arresto del 49enne di Capodistria, l'uomo che ieri ha imboccato contromano il raccordo autostradale che porta al Lisert e ha centrato l'auto di Paraschiva Hutu, causandone la morte. La donna stava andando a Trieste per incontrare l'uomo che avrebbe dovuto sposare di lì a qualche mese.

Dopo l'impatto il 49enne è uscito autonomamente dall'auto mentre la vettura della signora Hutu bruciava. Poi, senza chiamare i soccorsi, è scappato a piedi per un chilometro ed è stato intercettato dalla polizia in stato confusionale. Come riportato dal Tgr Rai Fvg, entro 48 ore dal deposito della richiesta di convalida, dovrà essere interrogato dal gip. In caso di conferma della convalida, sarà difficile ottenere gli arresti domiciliari, a meno che qualcuno in Italia non si dichiari disposto ad ospitarlo. Quindi, se la richiesta della procura dovesse essere accolta, dovrà restare in carcere.