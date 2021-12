Incidente mortale nella tangenziale di Mestre in direzione Trieste

Un violento tamponamento tra due autoarticolati si è verificato nella notte, poco prima dell’1,00, lungo la tangenziale di Mestre, tra il bivio A57/A27 e Marcon all’altezza dell’uscita per l’aeroporto in direzione Trieste. La dinamica, ancora incerta, è al vaglio della polizia stradale. Nell’incidente è deceduto l’autista del mezzo pesante che ha tamponato l’autoarticolato che lo precedeva. Al momento dello schianto non era stato segnalato traffico. Sul posto anche i vigili del fuoco, i sanitari del 118, il personale di Autovie Venete e i mezzi dei soccorsi meccanici. La tangenziale è rimasta bloccata alla circolazione per alcuni minuti, il tempo necessario per consentire i soccorsi.