Schianto fatale nella notte in via Caboto: muore un 56enne

TRIESTE - Un terribile schianto in moto nella notte ha sottratto all'affetto dei suoi cari Rino Damato, 56enne residente a Trieste. La tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte tra il 6 e il 7 luglio in via Caboto, dove la moto di Rino ha terminato la sua corsa contro un camion in sosta. L'uomo ha riportato un grave trauma cranico e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trovato in arresto cardiaco. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte degli operatori, che hanno constatato il decesso sul posto. E' possibile che lo schianto sia avvenuto in seguito a un malore, che potrebbe aver colto il 56enne mentre stava guidando.