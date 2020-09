Incidente tra auto e moto in corso Cavour: traffico bloccato

Uno schianto tra un'auto e una moto ha avuto luogo in riva Tre Novembre, poco lontano dal negozio di abbigliamento Mirella, intorno alle 15 del pomeriggio. Per cause ancora da accertare la moto, dopo il contatto con l'autovettura, è caduta al suolo e il conducente è stato portato all'ospedale di Cattinara ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Ci sono stati disagi al traffico con code e rallentamenti. Sul posto l'ambulanza del 118 e la Polizia locale per i rilievi.

