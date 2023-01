Notte difficile in Carso: un incidente e un camion bloccato

Un incidente d'auto e un lungo intervento per sbloccare un camion rimasto bloccato: una notte impegnativa per i Carabinieri di Aurisina, che sono al lavoro dalle prime ore di oggi, venerdì 13 gennaio.

Intorno alle 5 del mattino, per cause in corso di accertamento da parte del nucleo rafiomobile, un triestino di 33 anni ha perso il controllo di una Fiat 600 finendo la sua corsa nella boscaglia, lungo la provinciale che collega Sgonico e Sales. Non ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato all'ospedale Cattinara dal personale del 118. Sul posto la pattuglia della radiomobile di Aurisina per accertamenti.

Qualche ora prima un camion con targa turca è rimasto bloccato tra le strette vie tra Sistiana e Visogliano. E' così intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e i militari della radiomobile di Aurisina per le operazioni di sblocco.