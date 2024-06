Violento scontro tra una moto e un trattore, sessantenne francese in ospedale

TRIESTE - Un motociclista di 62 anni di nazionalità francese è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un brutto incidente avvenuto a Opicina oggi pomeriggio. Secondo cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine giunte sul posto dopo la chiamata al 112, il centauro si è scontrato con un trattore. Ingenti i danni al mezzo a due ruote. Nel violento impatto con il veicolo agricolo l'uomo ha riportato la frattura del femore. Sulla scena anche i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. L'uomo è stato trasportato all'ospedale. Non è in pericolo di vita.