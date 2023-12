Tragedia sfiorata a Opicina: schianto tra due auto, due feriti

TRIESTE - Due auto si schiantano a Opicina, all'incrocio tra strada per Vienna e via dell'Assenzio, in prossimità dell'hotel Daneu. E' successo nella tarda mattinata di oggi, venerdì 29 dicembre. Non sono note le cause dello schianto ma i due conducenti delle auto, entrambi anziani, non hanno per fortuna subito gravi ferite e sono stati trasportati dal 118 all'ospedale di Cattinara, entrambi in codice verde. Ingenti, invece, i danni ai mezzi, tanto che una delle persone alla guida è rimasta incastrata all'interno del mezzo, per poi essere estratta dai soccorritori. Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute in loco.