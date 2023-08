Schianto tra 500 e suv a Opicina: sul posto i Carabinieri

TRIESTE - Schianto tra due auto, una 500 e una Subaru Forester, sulla SP1. È successo intorno alle 6:15 di oggi, sabato 12 agosto. Lo schianto è avvenuto all'altezza della caserma Brunner a Opicina, fortunatamente senza conseguenze per i conducenti, rispettivamente una 20enne triestina e un concittadino di 64 anni. Sul posto i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Aurisina, per regolare la viabilità e supporto ai conducenti, che non hanno avuto bisogno dell'intervento dei sanitari.