Incidente a Panzano: motociclista all’ospedale

Un incidente con la moto in prossimità del campo di calcio di Panzano, nel Monfalconese: è successo ieri sera, domenica 27 giugno. Ferito un motociclista, che ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato all'ospedale di Cattinara in elisoccorso dal personale sanitario del 118. Le sue condizioni sarebbero stabili e non gravi. Sul posto anche le forze dell'ordine.