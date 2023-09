Ubriaco su una e-bike finisce contro uno scooter: in due all'ospedale

TRIESTE - Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 27 settembre, in piazzale Canestrini. Un uomo, che viaggiava ubriaco in sella alla sua bici elettrica, è finito contro una scooterista. Entrambi sono rimasti feriti. Gli operatori del 118, intervenuti sul posto con ambulanza e automedica, hanno trasportato i due feriti all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Sul posto anche le forze dell'ordine.