Tragedia in Croazia, pullman per Medjugorje finisce fuori strada: 12 morti

Un pullman finisce fuori dall'autostrada in Croazia, a 50 chilometri da Zagabria, nell'impatto perdono la vita 12 persone e 31 rimangono feriti, alcuni dei quali gravi. In tutto 43 gli occupanti, quindi nessuno all'interno del mezzo è rimasto incolume. Questo il primo bilancio di uno dei peggiori incidenti capitati nella storia moderna della Croazia, verificatosi intorno alle 5:30 di oggi, sabato 6 agosto, vicino a Brezni?ki Hum. Ancora non si conoscono le cause dell’incidente. Tutte le vittime sono cittadini polacchi, il pullman veniva da una città nei pressi di Varsavia ed era diretto a Me?ugorje. Il ministro della Salute Vili Beroš ha dichiarato in conferenza stampa che attualmente sono 19 i pazienti gravemente feriti. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e le ambulanze degli ospedali vicini.