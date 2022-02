Incidente sul raccordo autostradale: morta una donna di 56 anni

Si chiamava Paraschiva Hutu la vittima del terribile incidente stradale di questa mattina sul RA13. La donna 56enne di origini rumene, residente a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, ha perso la vita in seguito al violento impatto con un'auto che procedeva contromano tra Monfalcone Est e Duino alle nove circa di oggi, sabato 5 febbraio. L'uomo alla guida dell'auto avrebbe imboccato la strada contromano da Fernetti, per poi concludere tragicamente la sua corsa in prossimità del Comune di Duino Aurisina. Uscito con ferite lievi dalla sua auto, l'uomo ha percorso oltre un chilometro a piedi in stato confusionale ed è stato intercettato dalla Polizia stradale di Gorizia. Nel frattempo l'auto di Paraschiva è stata consumata dalle fiamme e a nulla è valso l'arrivo dei soccorsi.