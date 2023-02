Ubriaco si blocca di traverso con l'auto: patente ritirata

Voleva partecipare al Carnevale di Opicina ma il suo viaggio si è interrotto lungo il raccordo autostradale RA13, quando si è bloccato di traverso con l'auto. Protagonista di questa storia è un 50enne che, per il troppo entusiasmo, si è messo alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

A notare la manovra è stata una pattuglia della Radiomobile di Aurisina che, immaginandosi un malore, si è diretta verso l'automobile per prestare soccorso. Al loro arrivo hanno però trovato il conducente immobile, con lo sguardo sopra il volante. Dopo averlo sottoposto alla prova etilometrica, l'equipaggio della Radiomobile di Aurisina ha capito la natura dell'improvviso disorientamento: l'uomo, un pordenonese, aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore il limite consentito. Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.