In coma dopo un incidente, parte la raccolta fondi per aiutare Giulio

"E' rimasto in coma dopo un gravissimo incidente. Ora Giulio deve essere trasferito nel Lazio per iniziare la riabilitazione". A parlare è famiglia del giovane 33enne che, a causa dei costi elevati per le spese di trasporto, ha deciso di lanciare una raccolta fondi: "Dobbiamo accollarci 2300/2400 euro per un'ambulanza con medico rianimatore a bordo - si legge nell'appello apparso su Facebook -. Chiediamo una piccola donazione a chi volesse aiutare, anche di pochi euro. L'unione fa la forza".

Ad oggi sono già diversi i triestini che hanno deciso di rispondere alla richiesta di aiuto: "Il post ha generato un'ondata di solidarietà e preghiere che mi ha commosso e toccato tanto", ha dichiarato la madre del 33enne, Mariagrazia Ulcigrai. Per contribuire basterà fare una donazione a: Ulcigrai Mariagrazia Iban: IT70V0548402201CC0740421472 BIC: CIVIIT2C (Banca di Cividale, Corso Italia 3 Trieste)