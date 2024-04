Incidente sul raccordo autostradale: traffico in tilt

TRIESTE - Un camion si ribalta sul RA13, provocando gravi disagi al traffico. È successo stamattina, mercoledì 3 aprile, intorno alle 7, all'altezza dell'uscita per Sgonico, in direzione Venezia. Nessuna grave conseguenza per l'autista, che è uscito autonomamente dall'auto. Sul posto, in via precauzionale, il 118. Intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.