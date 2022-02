Incidente sul raccordo autostradale: la vittima avrebbe dovuto sposarsi tra qualche mese

La signora 56enne morta nello scontro con un'auto contromano sull'RA13 stava andando a Trieste per incontrare l'uomo che avrebbe dovuto sposare di lì a qualche mese. Come riporta Il Piccolo Paraschiva Hutu, che abitava a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, era di origini rumene e aveva due figli residenti in Germania. Si era trasferita in Italia 10 anni fa. L'uomo che percorreva a tutta velocità l'autostrada in senso contrario è un 49enne sloveno di Capodistria, che aveva imboccato la strada contromano, sembra, nei pressi di Fernetti ed era riuscito ad arrivare fino a Duino, schiantandosi contro l'auto della signora nella corsia di sorpasso. Nessuna conseguenza fisica per lui, che dopo l'impatto è uscito autonomamente dall'auto mentre la vettura della signora Hutu bruciava. Poi l'uomo, senza chiamare i soccorsi, è scappato a piedi per un chilometro ed è stato intercettato dalla Polizia di Gorizia in stato confusionale. Non sarebbe stata rilevata la positività ad alcol o stupefacenti. Le motivazioni e le dinamiche della tragedia sono al vaglio degli inquirenti.