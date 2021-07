Domenica sera la Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un triestino del 1951. A seguito di un sinistro nei pressi di Santa Croce, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo e personale della Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Duino Aurisina l’ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.