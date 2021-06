Terribile schianto con la moto in tra Sappada e Santo Stefano, grave 17enne triestino

Un giovane di 17 anni di Trieste si trova in gravi condizioni all'ospedale di Treviso dopo esser rimasto vittima di un terribile schianto con la moto avvenuto poco dopo le 17 di oggi 27 giugno lungo la ex strada statale 355 della val Degano e più precisamente tra Santo Stefano di Cadore e Sappada. La notizia è riportata da Il Piccolo. Il giovane avrebbe preso male una curva e si sarebbe schiantato contro un muro ad alta velocità. L'amico che era con lui ha assistito alla scena ed è rimasto sotto shock. Sul posto, oltre all'elicottero Falco, i carabinieri per la ricostruzione del sinistro.