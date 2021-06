Incidente al bivio di Sistiana, 14enne investita sulle strisce e portata a Cattinara

Una quattordicenne è stata portata all'ospedale di Cattinara dopo esser stata investita, nei pressi del bivio Tre Noci di Sistiana, da una macchina mentre era intenta ad attraversare le strisce pedonali. L'investimento è avvenuto verso le 15 di oggi 26 giugno. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la minorenne in ospedale per un trauma cranico. Non è in gravi condizioni.