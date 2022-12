in strada di guardiella

/ Strada di Guardiella

Perde il controllo e si schianta contro un muro, motociclista in ospedale

L'uomo ha riportato delle lesioni agli arti inferiori, ma non è in pericolo di vita. Nessun altro mezzo coinvolto. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sul posto, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi