Schianto tra moto e furgone in strada del Friuli: 118 sul posto e strada chiusa

Un incidente si è verificato oggi in strada del Friuli intorno alle 8:30. È successo nei pressi del civico 280 a un chilometro dalla frazione di Contovello. Una moto guidata dal diciannovenne B.N., con a bordo un passeggero della stessa età, si è schiantata contro un furgone, guidato da S.Z., 37enne, rimasto illeso. Secondo la Polizia locale il furgone avrebbe incautamente sorpassato un'auto che arrivava dalla direzione opposta, mentre i due ragazzi non si stavano tenendo più a destra possibile. Sono stati portati a Cattinara con lievi ferite, mentre. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi tra via Moro e Contovello. Coinvolti, secondo le prime indiscrezioni, un furgone e una moto, e una persona sarebbe rimasta ferita. Sul posto la Polizia locale e il 118.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.