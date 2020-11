Incidente in strada nuova per Opicina: due feriti

Incidente intorno alle 15:30 di oggi, 12 novembre, in strada nuova per Opicina all'altezza delle beatitudini. Coinvolta una Ford Fiesta guidata da un ragazzo del '99 con a bordo un passeggero e una Opel Agila condotta da una donna.

Il ragazzo stava salendo lungo la strada in direzione Opicina, mentre la donna stava scendendo. Ad un certo punto il primo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto in curva, ha invaso la carreggiata opposta e colpito l'altro veicolo. Ingenti i danni alle autovetture a causa del violento urto. Il conducente della Ford e il passeggero sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso di Cattinara. Sul posto la Polizia Locale che ha imposto il senso unico, due ambulanze e automedica.