Incidente a Muggia: motociclista all'ospedale

MUGGIA - Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 1 novembre, a Muggia, in via Flavia di Stramare. Un motociclista ha perso il controllo ed è scivolato per circa 6 metri sull'asfalto. L'uomo è stato segnalato inizialmente come privo di sensi. Gli operatori sanitari, intervenuti sul posto lo hanno preso in carico e lo hanno trasportato con l'ambulanza con il medico dell'automedica a bordo, all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Attivate le forze dell'ordine. Apparentemente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nei sinistro.