Incidente a Sistiana, due motociclisti all'ospedale

SISTIANA (Duino Aurisina) - Due motociclisti italiani sono stati trasportati all'ospedale di Monfalcone a causa di una brutta caduta causata da un incidente in cui è stata coinvolta anche una Renault Megane. Il sinistro, le cui cause sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Aurisina - supportati dai militari della stazione di Barcola -, si è verificato sulla strada che conduce a Sistiana mare, questo pomeriggio intorno alle 15:30. Ad avere la peggio proprio i due centauri, soccorsi dai sanitari del 118.