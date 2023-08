Schianto in A4 tra pullman e tir, oltre 30 coinvolti, bambina di 7 anni al Burlo

UDINE - Un pullman che collega l'Italia all'Ucraina e un tir con targa polacca si sono schiantati questa sera lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra Latisana e San Giorgio di Nogaro. Oltre 30 le persone coinvolte nel sinistro. Al momento non si conta alcun decesso, ma secondo la sala operativa della Sores tre persone sarebbero in gravi condizioni. Tra i feriti tre sono stati trasportati a Trieste: una donna all'ospedale di Cattinara, per alcuni gravi traumi agli arti inferiori, e madre e figlia di circa 7 anni al Burlo. Nessuna delle tre è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il tir si trovava sulla corsia d'emergenza quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, sarebbe stato urtato dal pullman della Trans Turlines, azienda che copre la tratta tra la città di Napoli e Bohuslav, città a circa 125 chilometri a sud di Kiev. Sul posto, oltre alle forze di polizia, anche il 118, l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i tecnici di Alto Adriatico autostrade. La notizia è in aggiornamento