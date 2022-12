Frontale a Malchina: due feriti a Cattinara

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente accaduto nella serata di ieri, intorno alle 22, a Duino Aurisina lungo la ex provinciale 4, nel tratto compreso tra Malchina e Precenico. Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate frontalmente e, nell'impatto, una delle due è rimasta incastrata all'interno di uno dei due mezzi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, in sinergia con gli operatori del 118, hanno lavorato per quasi mezz'ora per liberare la persona incastrata. Sul luogo dell'incidente anche la Polizia di Stato. I due feriti sono stati trasportati a Cattinara.