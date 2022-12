Schianto tra un'auto e una bici a Sgonico: ciclista all’ospedale

Uno schianto tra un'auto e una bicicletta è avvenuto questa mattina a Sgonico intorno alle 11.30, all'altezza dell'incrocio tra la ex Sp1 e l'ex Sp35. L'uomo in sella alla bici ha avuto la peggio ed è rimasto ferito. Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue112, il personale del 118 si è recato sul posto con ambulanza e automedica, allertato dagli infermieri della centrale Sores. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale. Cause dell'incidente in corso di accertamento