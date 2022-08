Spaventoso incidente nella notte, morto motociclista di 52 anni

TRIESTE - Un motociclista triestino di 52 anni è morto nella serata di ieri 26 agosto dopo esser rimasto vittima di un bruttissimo incidente, avvenuto ad Aquilinia, lungo la strada che conduce a Muggia. La dinamica è ancora poco chiara ma da prima ricostruzioni sembra che il centauro abbia perso il controllo del mezzo e si sia uscito di strada. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 dopo aver tentato di rianimarlo a lungo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La notizia è in aggiornamento.