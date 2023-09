Scontro tra auto e bici a Fogliano Redipuglia: ciclista all’ospedale

TRIESTE - Scontro tra auto e bici a Fogliano Redipuglia: è successo nella tarda mattinata di oggi, martedì 19 settembre, lungo la regionale 305. Il ciclista è stato soccorso dalle equipe di un’ambulanza del 118 giunta da Monfalcone e dall'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo, inviate dalla centrale operativa Sores di Palmanova. La persona è stata portata in ospedale in codice giallo. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità.