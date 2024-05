Perde il controllo e va a sbattere, morto scooterista

TRIESTE - Un brutto incidente è avvenuto nella zona di piazza dei Volontari giuliani nella serata di oggi 26 maggio. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine presenti sul posto, un uomo in sella ad un mezzo a due ruote ha perso la vita dopo essere andato a sbattere contro un cassonetto dell'immondizia. Molto violento l'impatto a terra, una volta sbalzato sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. L'uomo ha subito un arresto cardiaco e le condizioni sono apparse fin da subito molto critiche. La notizia è in aggiornamento