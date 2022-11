Perde il controllo dell'auto e resta incastrato nell'abitacolo

DOBERDò DEL LAGO (GORIZIA) - Un uomo che stava percorrendo la strada del Vallone, nel territorio comunale di Doberdò del Lago, ha perso il controllo dell'auto, per cause al vaglio dalle forze dell'ordine, ed è andato a schiantarsi contro una pianta. È successo questo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno assistito l'uomo, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

Ci sono voluti 40 minuti per riuscire ad estrarlo dalla vettura danneggiata: l'operazione è stata svolta in piena sinergia tra i sanitari e i vigili del fuoco. Poi l'uomo è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza, stabile. Ha riportato diversi traumi in più parti del corpo. Non sembrerebbe in pericolo di vita (codice giallo).