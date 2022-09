Investimento in via Giulia, pedone in ospedale

TRIESTE - Stava attraversando la strada quando è stata investita da una Nissan Qashqai. È successo poco dopo le 14.30 di oggi 6 settembre nei pressi della rotonda di largo Giardino. La donna, che non dovrebbe essere in pericolo di vita, è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti. Sul posto, per i rilievi e per la gestione del traffico veicolare, due agenti della Polizia Locale, più una pattuglia. Da una prima e sommaria ricostruzione sembra che la signora non fosse sulle strisce pedonali.