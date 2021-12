Anziano perde il controllo dell’auto e finisce contro un camion: tragedia sfiorata

Stamattina alle 8 lungo la Sp1 in località Aurisina Cave nel comune di Duino Aurisina un 83enne a bordo della propria Panda rossa per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Aurisina ha perso aderenza e con la ruota è andato a sbattere contro un camion sull'opposto senso di marcia. Nessuno è rimasto ferito. Solo danni ai mezzi. Per i rilievi e regolare traffico i Carabinieri della Stazione di Aurisina.