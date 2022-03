Apre la portiera dell'auto e urta uno scooter: un sessantenne all'ospedale

Apre la portiera dell'auto ma non si accorge che sta arrivando uno scooter: un incidente dalla dinamica complessa, che si è verificato in corso Saba alle 12:50. Coinvolti quattro veicoli tra cui un'auto era in sosta sulla destra, all'altezza di Center Casa. Il conducente ha aperto la portiera, ma non si è reso conto che in quel momento stava arrivando uno scooter, che ha urtato la portiera ed è andato ad appoggiarsi a un furgoncino che stava transitando parallelamente a lui. Di rimbalzo è andato a schiantarsi su un veicolo in sosta davanti al primo. Alla guida del mezzo a due ruote un maschio di 62 anni, che è stato portato a Cattinara. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La Polizia locale, per ricostruire la dinamica, ha chiuso la strada per circa un'ora.