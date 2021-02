Sbatte contro il bordo strada con l'auto: ferita una 80enne

Alle ore 14:00 del 25 febbraio 2021, la seconda partenza dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, è intervenuta in Strada Costiera all'altezza del Parco di Miramare per un incidente stradale. Un'autovettura per cause in corso di accertamento è andata a sbattere a bordo strada. Ferita la conducente, un' ottantenne immediatamente presa in carico dal personale sanitario. I VV.F. hanno messo in sicurezza l'area interessata ed il mezzo coinvolto. Sul posto la Polizia locale.