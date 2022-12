Carambola sulle auto in sosta e si cappotta: 26 enne all'ospedale

Perde il controllo dell'auto, si schianta contro le auto in sosta e si cappotta: è successo stanotte (lunedì 19 dicembre), alle 2:30 a Duino Aurisina, precisamente a Visogliano. Alla guida un 26enne del posto che, per cause al vaglio dei Carabinieri di Aurisina, ha perso il controllo della sua Megane Coupé, carambolando sulle auto parcheggiate e terminando la corsa con le ruote all'aria. Sul posto il personale del 118, inviato dalla centrale Sores. I sanitari hanno portato a Cattinara il ragazzo che, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi. Il nucleo radiomobile di Aurisina ha eseguito i rilievi dell'incidente e, per la viabilità, sono intervenuti i Carabinieri di Prosecco. Sul posto anche i Vigili del fuoco.