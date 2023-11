Auto contro monopattino: 30enne all'ospedale

GORIZIA - Un uomo di circa 30 anni a bordo di un monopattino è rimasto ferito in un incidente con un'auto in via Duca d'Aosta incrocio via Rossini a Gorizia. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi. Il 30enne, che ha riportato lesioni lievi, è stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia dagli operatori del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine.