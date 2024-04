Auto contro un muro, ventinovenne elitrasportata a Cattinara

SAGRADO - Poco fa, a Sagrado, in via dei Pini, un'auto è andata a finire contro un muro. Nell'impatto sfondato il parabrezza. A bordo un ragazzo e una ragazza. Lui, alla guida dell'auto, è stato condotto all'ospedale di Gorizia in codice verde. La ragazza, del 1995, ha riportato un trauma cranico, non grave, ed è stata elitrasportata in codice giallo a Cattinara. Giunti sul posto l'automedica di Gradisca, un'ambulanza, l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.