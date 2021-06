Auto contro scooter in corso Cavour: due feriti

Il sinistro si è verificato intorno alle 16:30. Strada chiusa. Traffico deviato su via Milano.

Un incidente si è verificato intorno alle 16:30 in corso Cavour, all'altezza del Magazzino delle Idee. Coinvolti un'auto con targa polacca e uno scooter. Due i feriti, soccorsi e trasportati a Cattinara. Sul posto sono intervenute due ambulanze e la Polizia Locale. Al momento corso Cavour è stato chiuso per i rilievi del caso e il traffico è deviato su via Milano.

Notizia in aggiornamento

Foto Aiello