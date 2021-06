Auto in fiamme in A4, uscita obbligatoria a Portogruaro

Auto in fiamme nel tratto di cantiere della terza corsia dell'autostrada A4 tra il Nodo di Portogruaro e l’aria di servizio di Fratta Sud in direzione Trieste. Autovie Venete ha quindi disposto l’uscita obbligatoria a Portogruaro. Le fiamme si sono sviluppate dal veicolo e non ci sono feriti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e il personale della Concessionaria. I mezzi di soccorso sono all’opera per spostare la vettura. Successivamente verranno valutati i danni alla pavimentazione dove si sta procedendo alla bonifica. Si sono formate code in via di riassorbimento fino a San Stino di Livenza e sulla A28 per chi proveniente da Conegliano doveva indirizzarsi sulla A4 in direzione Trieste