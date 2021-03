Auto finisce fuori strada: conducente ferito

Un incidente stradale si verificato alle ore 14:40 di oggi 23 marzo in Strada della Rosandra allo svincolo con la SP3, all'altezza del ponte per Caresana. Un autoveicolo, per cause da accertare, è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Muggia per mettere in sicurezza il mezzo e l'area e la Polizia Locale per i rilievi e la viabilità. Il conducente, un 59enne di Muggia, è stato preso in carico dal personale sanitario.