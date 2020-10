“Mina vagante” con conducente ubriaco si schianta contro un’altra auto

È successo stanotte intorno alle 2:30 in via Commerciale a Trieste, quando per cause in corso di accertamento da parte della Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina una Smart Fortwo, dopo aver perso aderenza a causa del manto stradale reso viscido dalle abbondanti piogge, si è letteralmente stampata contro una Renault Scenic che sopraggiungeva lungo la discesa.

A niente è valsa la manovra di accostare sul ciglio della strada da parte del conducente della Scenic, il quale già in lontananza aveva notato la piccola autovettura percorrere zigzagando l'arteria cittadina. A seguito del violento impatto entrambi gli occupanti le autovetture coinvolte nell'incidente sono rimaste illese. I militari del Radiomobile li hanno sottoposti all'alcoltest. In questo modo i Carabinieri hanno scoperto che il 25enne triestino alla guida della Smart aveva un tasso quattro volte il consentito. Per lui immediato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

