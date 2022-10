Incidente a San Giacomo, automobilista in ospedale

TRIESTE - Un'automoblista è stata portata in ospedale dopo che nel primo pomeriggio di oggi è rimasta vittima di un incidente, avvenuto nella zona di piazza Edmondo Puecher, nel rione di San Giacomo. Nel sinistro sono state coinvolte due vetture. In una delle due i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per estrarre un cane che, nell'impatto, è rimasto incastrato. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi.