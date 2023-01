Bambina investita davanti alla scuola. E' successo oggi, 27 gennaio, poco prima delle 8, quando un'alunna della scuola media slovena “Sveti Ciril in Metod” (“Santi Cirillo e Metodio”) è stata investita su un fianco da un’automobile mentre attraversava le strisce pedonali in strada di Fiume davanti all’edificio scolastico. La giovane è stata soccorsa e condotta in ambulanza al Burlo, ma dimessa poco dopo, non avendo fortunatamente subito danni fisici gravi.

Paolo Radivo, del Comitato spontaneo per la Pineta di Cattinara, in una nota stampa, ha voluto evidenziare i problemi di sicurezza della zona e ha elencato alcuni provvedimenti da prendere: "Per moderare il traffico, rendere più ordinata la circolazione e garantire maggiore sicurezza ai pedoni in prossimità della scuola media slovena di Cattinara, bisognerebbe: istituire l’attraversamento pedonale zebrato all’incrocio tra strada di Fiume e via Valdoni; creare i marciapiedi mancanti all’inizio di via Valdoni; allargare i marciapiedi in strada di Fiume su ambo i lati prospicienti la scuola media slovena, eliminando a tal fine le parti di banchine stradali non coperte dagli spartitraffico di cemento ed eventualmente anche gli stalli per autoveicoli sul lato opposto alla scuola; istituire un senso unico alternato semaforizzato su tutta la via Valdoni alta, una volta realizzati i marciapiedi nel tratto iniziale, che ovviamente restringerebbero la già stretta carreggiata.