Frontale tra due auto al bivio H, quattro feriti e traffico in tilt

Poco dopo le 6 di oggi 28 agosto quattro persone sono rimaste ferite in un incidente frontale che ha coinvolto due autovetture nei pressi del bivio H. Sul posto il 118, le forze dell'ordine e personale dell'Ansa che ha lavorato per mettere in sicurezza l'area e per ripristinare il normale flusso veicolare, bloccato a causa del sinistro.