Ciclista di 76 anni travolto da una moto, morto sul colpo

Nel pomeriggio di ieri a Bertocchi un ciclista di 76 anni è morto in seguito ad un incidente stradale. L'uomo si trovava in sella alla sua bicicletta quando un motociclista di 20 anni l'ha investito. Dopo l'impatto per il settantaseienne non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti la polizia e il pubblico ministero. Secondo quanto riportato dagli agenti sloveni, sembra che il ciclista avesse imboccato la pista ciclabile nella direzione sbagliata. Dopo la svolta lungo la strada che porta a Bertocchi, l'impatto mortale.